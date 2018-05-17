شاهدوا.. شيرين عبد الوهاب تكشف عن الممثل الذي كان فتى أحلامها!

كشفت الفنانة المصرية ​شيرين عبد الوهاب​، عن الممثل الذي كان فتى أحلامها، وأنها تستعد لتقديم أغنية لهذا الممثل وذلك خلال شهر رمضان.

وقالت عبد الوهاب في مقابلة مع ​برنامج MBCTrending​، مع الإعلامي ​صبحي عطري​، إن ​أحمد زكي​ هو فتى أحلامها الأول وأنها كانت تعشقه.

وأشارت الى أن تأخر ألبومها بسبب مونديال كأس العالم، والتعديلات التي وضعتها على أغاني الألبوم، مؤكدة أنها تقدم فيه أغاني وموسيقى جديدة عليها للمرة الأولى.

وعن سر غيابها عن تقديم أغاني تتر مسلسلات رمضان، قالت عبد الوهاب إنها لن تحرق نفسها لأنها ستطرح ألبومها الجديد، بعد رمضان مباشرة.