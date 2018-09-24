شاهدوا.. شيري عادل تثير استياء الجمهور بتصرفها وإطلالتها الغريبة في عزاء جميل راتب

أثارت الفنانة شيري عادل جدلاً على إثر حضورها عزاء الفنان جميل راتب بإطلالة غريبة، ليبدي البعض انزعاجه متسائلين لماذا اعتمدتها من الأساس؟!



شيري عادل حضرت عزاء جميل راتب الذي أقيم في مسجد الحامدية الشاذلية، لتطل وهي ترتدي جينز مع توب أبيض وكيمونو من نقشة النمر، أما شعرها بتركته كيرلي متطاير.

وخطفت شيرين عادل الأنظار إليها مع حضورها عزاء جميل راتب بسبب إطلالتها غير الملائمة مع أجواء الحزن، فهي ابتعدت عن الملابس السوداء التي يتم ارتدائها في مثل هذه الظروف الحزينة، كما أنها تركت شعرها متطاير بتجعيداته، فلفت الانتباه إليها أكثر.

وتفاعل رواد مواقع التواصل مع صور شيري عادل في عزاء جميل راتب، ليبدي البعض استيائه من إطلالتها الغريبة غير الملائمة بالمرة، بينما دافع آخرون عنها مشيرين إلى أنه ربما لم تكن تعرف بمسألة العزاء، وحضرت المراسم بشكل مفاجئ فور علمها بالأمر، خاصة وأن النجم الراحل كان قد أوصى عائلته بعدم إقامة عزاء له.

ليست إطلالة شيري عادل في عزاء جميل راتب هي فقط التي أثارت ضجة، فقد خطف الأنظار أنها مرتدية خاتم الزواج “الدبلة” في يدها اليسرى، مما يعني أن كل ما تردد عن انفصالها عن الداعية معز مسعود عار من الصحة.