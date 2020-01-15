شاهدوا.. صابرين ترد على منتقديها بعد خلع الحجاب: “ليكم فني وبس !

علقت الفنانة المصرية صابرين ، على انتقادات خلعها الحجاب، لافتة إلى أنه الجمهور لا يحق له التدخل في حياتها الشخصية والدينية. ووفقا لحديثها في برنامج “صاحبة السعادة” على قناة DMC الذي تقدمه الفنانة المصرية إسعاد يونس ، قدمت صابرين لشكر لكل من وقف بجانبها وساندها، بعد الهجوم والانتقادات التي تعرضت لها. وقالت إنها تشكر كل من وقف بجانبها ويؤمن بموهبتها وأنها واحدة من العائلة الفنية.



ووجهت رسالة لمن انتقدها، موضحة أن الجمهور لم يعرف صابرين من حجابها، بل عرف صابرين الفنانة، لذا عليهم الاهتمام بفنها فقط، وأن أي شيء آخر لا يحق لهم التدخل فيه مثل الأمور الخاصة في حياتها قائلة: “زي مثلا أنتوا ملكوش دعوة أنا بعمل إيه مع جوزي ومحدش يقدر يسألني عن علاقتي بيه”. من جانبه علقت إسعاد يونس على وضوح صابرين مع ذاتها قائلة “بحييكي أن قرارتك من جواكي ومابتمثليش على حد، وبتبعدي وتختفي وترجعي”، وترد صابرين على تكرار اختفائها، بكونها تتبع أمنياتها وتسعى لتحقيقها حينما تقتنع، لذا تختفي مؤقتًا وتعود”فجأة عايزه أخلف وأطبخ”. يشار إلى أن صابرين فاجأت جمهورها في نوفمبر الماضي بخلعها للحجاب، إذ نشرت صورها من دون غطاء للرأس الأمر الذي أثار ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي.