شاهدوا.. صافيناز تثير غضب جمهورها بإطلالة شبه عارية ويطالبون بمحاسبتها

أثارت الفنانة الاستعراضية صافيناز الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة، بعد أن نشرت صور جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، وكانت تلك الإطلالة جريئة، مما أثارت جدلاً واسعاً بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



وظهرت صافيناز في الصور بملابس الرقص والتي اكتفت بها بارتداء حمالة صدر سوداء وجيبة قصيرة جدا، وتعرضت لانتقادات لاذعة من متابعيها، بينما طالبها آخرون بارتداء هذه الملابس في حفلاتها وعدم الظهور بها أمام العامة بمواقع التواصل.



يذكر أن الراقصة صافيناز، أحيت حفل رأس السنة بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نيل الجيزة، وذلك ضمن احتفالات العام الجديد 2020، حيث استعرضت رشاقتها فى الرقص وسط تفاعل من الجمهور الذى حضر الحفل.



اتهمت جهاز الرقابة على المصنفات الفنية المصرية في مصرصافينازبالفسق والفجور بسبب لباسها الخاص بالرقص وحتى قيل إنها هربت من مصر، الا أنها قررت ان تنفي كل هذه الاخبار، وقالت إنها تحترم القانون وقواعد الراقص الشرقي، ودائما ترتدي بدلة الرقص تباعا لهذه القوانين، مرتدية شورت، وما حدث في الفيديو الشهير في الحفلة الأخيرة في الساحل الشمالي، ليس من شأنها فهي لم ترقص بلباس البحر (مايوه)، ولكن أحد رواد الشواطئ هو من فعل ذلك.