حلت الممثلة الأردنية صفاء سلطان، ضيفة في برنامج “شو القصة” على قناة “لنا”، مع ال​إعلام​ية ​رابعة الزيات​، وتحدثت عن تجربتها المبكرة في الزواج، وانجبت من زواجها الأول إبنتها التي تدعى ” إميلي”، قبل انهاء الزواج الذي استمر في اميركا لخمس سنوات فقط. وأشارت صفاء انها تعرضت للعنف وشكرت زوجها سليم لأنه خلق منها شخصية ثانية.

أما عن زواجها من طارق مرعشلي، نفت سلطان هذه الإشاعة معلنةً أن ان زواجها الثاني كان سريًا ولم يستمر لعدم قدرتها تحمّل فكرة الزواج السري ، وقالت ” انا اليوم عذباء حتى اشعار آخر”.







