إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة وناردة للفنانة المغربية ​سميرة سعيد​، تعود لطفولتها، جمعتها مع الفنان المصري الراحل ​عبد الحليم حافظ​، وتبين أنها التُقطت لها قبل الشهرة. “

وأشار بعض المتابعين إلى أن عبد الحليك إستمع للمرة الأولى إلى سميرة، وهي تغنّي أثناء زيارة قام بها إلى بلدها المغرب، فإتصل بالملحن المصري الراحل ​بليغ حمدي​، وقال له: “أنا سمعت صوت حيقلب الدنيا”.

وأبدى الكثيرون أسفهم لخسارة حليم في سنّ مبكرة، كما عبّر آخرون عن إعجابهم بسميرة، التي تتمتع بصوت جميل، لم يتغير مع تقدّمها في السنّ، كذلك ركز البعض على شكلها ورأوا أنها لا زالت تحافظ على شبابها وجمالها، وتهتم كثيراً بأناقتها.





