عادة ما يهتم الجمهور العربي بحياة محبيهم من الفنانات والنجمات، خاصة فيما يتعلق بحياتهن الشخصية التى دائماً ما يحرصن علي إبقاءها بعيداً عن الأضواء، كالتعرف إلي أفراد عائلاتهن خاصة أمهاتهن، وذلك لتحّري الشبه بين النجمة ووالدتها، حيث أن هناك نجمات عربيات يعتبرن “نسخة طبق الأصل” من أمهاتهن.

علي عكس عدد آخر من النجمات اللاتي يُفضّلن نشر الكثير من الصور لهن مع عائلاتهن عبر حسابتهن الرسمية بمواقع التواصل الإجتماعي المختلفه، ومشاركة المتابعين بها، ومن أبرز هؤلاء النجمة “فيفي عبده”، التى شاركت عبر الذاكرة الشخصية “ستوري” لحسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”،بصورة ظهرت من خلالها مع والدتها، نالت من خلالها إعجاب الكثيرين من محبيها، كما لفتت انتباه المتابعين بسبب الشبه الواضح بينها ووالدتها .

في سياقٍ آخر، ظهرت فيفي عبده مؤخرا وأعلنت عن إطلاقها لحساب جديد عبر أحد مواقع التواصل وعلقت علي المقطع الذي نشرته وقالت: “‏مساء الفل من مصر أم الدنيا عايزه اقولكم انا لابسة كده من البرد على فكرة عشان تبطلو الإشاعات حاجة انعاش و حاجة حجاب الا اذا اراد ربنا. اسمعو الفيديو. بأذن الله هنزلكم رابط اليوتيوب و التيك توك عشان أول مره اطلع منهم. بحبكم قوي سليب ويل سويت دريمز. اكسوزمي ده أخر ما عندي في الانجليزي”.

كما ردت فيفي عبده علي الشائعات التي طالتها الفترة الماضية والتي كانت عن تدهور حالتها الصحية وقالت: “يا جماعة بسم الله ما شاء الله، الله اكبر خمسة وخميسة عليك يا فوفو اة والله العمر مش بعزقة انا برد علي بيقول اني في الانعاش بعد الشر عليا إن شاء الله اللي يكرهني وما تمني لك علي فكرة”.

وعلي الصعيد الفنى، يُذكر أن آخر أعمال فيفي عبده “مسلسل مملكة الغجر” الذي شاركت في بطولته بجانب كل من حورية فرغلي وسامح الصريطي وأحمد كرارة وعزة مجاهد وحازم سمير ومجموعة من نجوم الوطن العربي، ومن إخراج عبدالعزيز حشاد.