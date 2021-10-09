تبادل عدد من نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صور للنجمة التركية بورتشين تيرزي اوغلو مقارنين إياها مع النجمة نيللي كريم فيما بدا وكأنه عرض لصور توأم

الشبه الغريب الذي يجمع بين نيللي كريم وبورتشين تيرزي اوغلو جعل الصور تنتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي حيث تمت المقارنة بين الملامح، لون الشعر والعينين لدرجة أن بعض الصور لم يستطع البعض التمييز من النجمة التي في الصورة المصرية أم التركية.

صور بورتشين تيرزي اوغلو النجمة التركية شبيهة نيللي كريم

وانهالت التعليقات على تلك الصور، واعتبر الجمهور أنّ هناك شبه واضح بينهما، حتى أنّ البعض اعتبرها نسخة طبق الأصل عن نيللي كريم، لكن قسما آخر لم يجد تشابه بينهما، ما اثار الجدل حول الموضوع.

صور بورتشين تيرزي اوغلو النجمة التركية شبيهة نيللي كريم

لا يفوتك مشاهدة | نيللي كريم تحتفل بعيد ميلاد شقيق زوجها

هذا وتصور النجمة نيللى كريم مشاهدها فى “مسلسل الجسر“، بمدينة الشرقية بمنطقة أنشاص الرمل فى ديكور معسكر، حيث أوشكت على الانتهاء من تصوير مشاهدها بالكامل فى المسلسل، ومن المقرر عرضه على إحدى المنصّــات الإلكترونية، ويشاركهـــا فى بطولـه العمل الفنان عمرو سعد، حيث تنتهى من التصوير بشكل نهائى بعد 10 أيام تقريبًا ويدخل العمل غرف المونتاج والمكساج استعدادًا للعرض.

مسلسل “الجسر” بطولة كل من عمرو سعد ونيللي كريم ومحمد علاء وخالد كمال وسارة الشامي ومها نصار، وتدور أحداث المسلسل في إطار الفانتازيــا، حول مــا وصل إليه البشر بعد انتهاء الحياة على كوكب الأرض.

من ناحية أخرى تستعد نيللى كريم لتصوير مشاهدها فى “فيلم صقر وكناريا“، مع النجــم أحمد عز منتصف أكتوبر بعد انتهاء تصوير “فيلم كيرة والجن” في كرواتيا والمجر، ويصنف العمل بـ”أكشن كوميدى” بعد سلسلة من الأعمال الكوميدية التى كتبها «أيمن وتار» فى الفترة الأخيرة وكان آخرها “البعض لا يذهب للمأذون مرتين”.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام نورت

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر فيسبوك “ نورت “