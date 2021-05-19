تساءل الكثير من المتابعين عن هوية خطيب النجمة المصرية الشابة منة عرفة الذي أعلنت ارتباطها به مساء الاثنين، لاسيما أن الإعلان جاء مقتضبًا بصورة تعبيرية دون نشر صور حقيقية له أو الكشف عن شكله واسمه، كما أغلقت خاصية التعليقات على المنشور. ووفق عدد من المتابعين فإن عريس منة عرفة هو الفنان الصاعد محمود المهدي، الذي شارك بعدد من الأعمال الدرامية، يبلغ من العمر 31 عامًا، فيما كانت عرفة قد احتفلت قبل فترة بعيد ميلادها الـ 22 عامًا، أي أن الفارق بينهما يقارب الـ 9 سنوات.

وانهالت المقارنات بين محمود المهدي وحبيب منة عرفة السابق علي غزلان بعد تداول صورهما معًا، ليؤكد العديد من المعلقين أن الأول أكثر وسامة من الثاني. وبدأ محمود المهدي مشوراه في التمثيل منذ الطفولة مثل خطيبته عرفة، ومن بين المسلسلات التي شارك بها، عايزة أتجوز، يوميات زوجة مفروسة، سلسال الدم، 30 يوم إلى جانب باسل خياط وآسر ياسين، وجسد شخصية سليم في مسلسل “كأنه إمبارح”. وفور إعلان منة عرفة عن خطوبتها أثارت جدلا واسعًا بين الجمهور، لاسيما أن قرارها جاء بعد يومين من ارتباط حبيبها السابق اليوتيوبر المصري علي غزلان رسميًا بملكة جمال مصر لعام 2017.