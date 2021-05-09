أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للمطرب المصري الشاب “رامى صبري” مع زوجته، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها النادر في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتزوج الفنان رامي صبري من السيدة “شيرين عادل” من خارج الوسط الفنى في العام 2011، وحرص على حضور عقد القرآن عدد كبير من نجوم الفن والغناء وأنجب منها توأمه (على)، و(عمر).

وعن سر بكائها، خلال حفل زوجها الفنان رامي صبري، الذي أحياه على المسرح الرئيسي بالقرية العالمية في دبي، وسط حضور عددًا كبيراً من جمهوره ومحبيه، الذين استمتعوا بالمشاركة في العديد من الفعاليات الترفيهية. حيث ظهرت زوجته مع إبنيه في الصفوف الأمامية، وكان حضورًا لافتا، إذ انهارت بالبكاء عند غناء زوجها أغنية “غمضت عيني”، والتي اتضح أن لها ذكريات خاصة عندها.

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في سياقٍ آخر، نفى المطرب رامي صبري، وجود أي أزمات بينه وبين المطرب عمرو دياب، مؤكدا أنه من جمهوره ويعتبره “الأخ الكبير”، لافتا إلى أن الأزمة الأخيرة كانت مع الملحن عزيز الشافعي وانتهت بالتراضي بين كل الأطراف، ورفض رامي اتهامه بتقليد عمرو دياب، مؤكدا أن كل مطرب له شخصيته وطريقته في الغناء.

وأضاف الفنان رامي صبري، في حواره مع برنامج “شيخ الحارة والجريئة“، الذي تقدمه إيناس الدغيدي عبر فضائية “القاهرة والناس”: عمرو دياب أخونا كلنا الكبير.. إحنا أصحاب في الآخر وزملاء وفي وسط واحد وبنحب بعض.

أكد رامى أن المشكلة كانت مع الملحن عزيز الشافعي، الذي أخذ لحن أغنية له ومنحه لعمرو دياب بعد تعب أكثر من شهرين، وقال: موقف يضايق أي فنان ويحسسك إن الإنسان ده بيستهين بيك.

ونفى رامي أنه يحارب عمرو دياب، قائلا: “عمري ما أحارب أبدا عمرو دياب أو أغير منه أو من حد، ده تاريخ كبير.. وأنا بحترم الجميع”.

وعن أنه يحاول تقليد المطرب عمرو دياب في بعض الأوقات، ذكر رامي صبري أنه لم يكن ليسمعه أحد، أو يمتلك جمهور كبير كالذي لديه، إذا كان يقلد دياب، مشيرًا إلى أنه من جمهور عمرو دياب في الأساس.

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