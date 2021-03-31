أعادت مجموعة من الحسابات الفنّية الناشطة بمواقع التواصل الإجتماعي نشر عدة صور للفنان المصري الشاب “دياب” مع زوجته، كان قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيدوهات “إنستجرام”، واستطاعت زوجته أن تلفت الأنظار بجمالها في تلك الصور المتداولة، وهذا ما ركزت عليه الكثير من تعليقات الروّاد.

وتزوج دياب في 7 أكتوبر من العام 2018، واحتفل بعقد قرانه، داخل أحد الفنادق الكبرى، على عروسته هاجر الإبيارى، ولم يحضر سوى المقربين وهم الفنان مصطفى محفوظ والدكتور محمد العالم، والمصور أحمد كوتى بجانب أهل العروسين فقط، وأقيمت مراسم عقد القران خلال الحفل، وغادر العروسان مكان الحفل سريعا عقب إشهار زواجهما.

والخبر الصادم الذي نشر حول زوجته في الأيام القليلة الماضية، حين أعلن الفنان محمد دياب الشهير بـ”دياب العو”، عن إصابته وزوجته هاجر الإبياري بـ فيروس كورونا المستجد، حيث كتب عبر حسابه في “فيسبوك“: “الحمد لله رب العالمين.. أنا وزوجتي إيجابي كورونا.. الحمد لله الشافي”.

وعلى الصعيد الفنى، يتعاون المطرب دياب مع أكرم عادل في أغنية جديدة ستُطرح في شهر رمضان المقبل، وهي من ألحانه وتوزيعه، وكلمات محمد البوغة، وقال موزع الأغنية أكرم عادل إنه سعيد بالتعاون مع صوت مميز مثل دياب، ويتمنّى أن تنال الأغنية إعجاب الجميع عند طرحها.

وفي سياقٍ مختلف، يشارك دياب في بطولة “مسلسل نسل الأغراب” من تأليف وإخراج محمد سامي، وبطولة كلٍ من: أحمد السقا، أمير كرارة، مي عمر، نجلاء بدر، فردوس عبد الحميد، إدوارد، أحمد مالك، أحمد داش، ريم سامي، محمد جمعة، عماد زيادة وليال عبد الخالق، ومن المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

كما طرح دياب أخيرًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان “يا دماغي” على قناته الرسمية بموقع “يوتيوب“، والأغنية من كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة وتحمل الطابع المقسوم، ويعود دياب من خلال هذه الأغنية إلى الغناء بعد فترة غياب انشغل فيها بالتمثيل، وتدور كلماتها في فلك البحث عن الراحة والسعادة، وتغيير السياسة في الحياة، والبُعد عن الضغوط والمشكلات.