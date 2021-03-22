ظهر لأول مرة زوج النجمة التونسية هند صبري، رجل الأعمال المصري “أحمد الشريف” على السجادة الحمراء فى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، الذي شهد تكريم الفنانة، وحصولها على نجمة الجونة الإبداعية، وهو الظهور الرسمي للزوج بعد أن ظل بعيدًا عن الأضواء منذ زواجهما عام 2008 أي قبل 13 عاماً.

حضور زوج هند صبري معها، في مهرجان الجونة السينمائي بدورته الـ 3 عام 2019، وفي دورته الـ 4 في العام 2020، ليدعمها أثناء حصولها علي جائزة أفضل ممثلة عن دورها بفيلم “نورا تحلم”، لاقى إعجاب الجمهور ، فهو الزوج التي ظل بعيد عن الأنظار، لم يظهر سوى في مناسبات محددة مع زوجته ليدعمها. وأشار العديد من المعلقين إلى إعجابهم بهما كثنائي.

يُذكر أن هند صبري كانت قد ارتبطت بخطبتين من قبل زواجها، ولكنهما لم يستمرا لفترة طويلة، الأولى كانت من النجم السوري باسل الخياط، وانفصلا بسبب غيرة الأخير عليها، والثانية من المؤلف المصري محمد حفظي ولم يصرح أيًا من الطرفين عن أسباب الأنفصال.

وكشفت الفنانة هند صبري، أن زوجها اتفق معها على عدم الحديث عنه فى الإعلام، وهذا بعد زواجهما مباشرة، موضحة أن هذا ليس عداوة بين زوجها وبين وسائل الإعلام، لكنه يرفض تركيز المواطنين عليه فهو ليس مهووسًا بالإعلام، وأضافت خلال لقائها ببرنامج “يوم لك” تقديم الإعلامية سمر يسري، المذاع على فضائية “الحياة”: “زوجي اتفق معي بعد الزواج على عدم الحديث عنه وسائل الإعلام لأنه ليس مغرمًا بالظهور الإعلامي”.

متابعة: “زوجي معندوش هوس الظهور الإعلامي، وهو أمر جيد فتسليط الأضواء على شخص دون الآخر بيعمل توازن أسري”.

وأشارت إلى أن هناك نوعين من الفنانين أحدهما يعشق الشهرة ووسائل الإعلام، والثاني يحب المهنة، وأنها من النوع الثاني أنها كانت تسعى للعمل فقط، وليس للشهرة وأنها لم تكن تبحث عنها.وأكدت أنها بدأت حياتها الفنية فى سن صغيرة حيث كانت تبلغ من العمر 14 عامًا فاصطدمت بالشهرة مبكرًا، وأنها مرت بالأضواء الخاصة بالشهرة.

وأوضحت: أنها تكره الشهرة لأنها تتسبب في إصابة الفنان بنوع من الغرور وعدم سماع الآخرين، مشيرة إلى أنها تفضل الجلوس بمفردها أو مع أصدقائها بعيدًا عن الباحثين عن المصلحة.