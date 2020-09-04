إنتشرت عبر مواقع التواصل الإجتماعي صوراً نادرة للفنان المصري ​عمرو دياب​ مع زوجته السابقة ​زينة عاشور​، ظهرا فيها وهما يرتديان الجينز.

كما لفتا الأنظار بقميصهما، اللتين كُتب عليهما إسماهما من الأمام، مع عبارة “متزوج (ة) حديثاً”.

وأحدثت هذه الصور ضجة، إذ تطرق المتابعون إلى زيجات دياب، كما إلى علاقته بالممثلة المصرية دينا الشربيني.

يُذكر أن موقع “الفن” كان قد كشف بمعلومات خاصة، أن دياب كان يدرس مشروع شراء منزل في لبنان، وتحديداً في منطقة برمانا، وحصلت بالفعل مفاوضات بين جهة تمثله وشركة عقارية معروفة، لكن بعد فترة وجيزة تراجع دياب عن هذه الخطوة لأسباب غير معلومة، وربما تتعلق بالأحداث التي يشهدها لبنان بين الحين والأخر.