شاهدوا طارق الحربي يشبه شمس الكويتية بـ”رامز جلال”.. والأخيرة: ما بحب الأكشن

أعلنت الفنانة شمس الكويتية، رفضها الظهور في أحد البرامج المذاعة عبر الفضائيات خلال شهر رمضان المبارك، دون ذكر اسمه.

وقالت شمس الكويتية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” برنامج رفضت اطلع فيه = مسوين فيها ينقدون ويتنمرون !! لو وافقت اطلع معاهم كان قالوا نجمة الموسم والله لو انا من الي يحبون الاكشن اطلع من موبايلي محادثات اخليهم مسخرة كلهم “.

وفي سياق متصل، انتقد الإعلامي طارق الحربي الفنانة شمس الكويتية في برنامجه ” رادار طاريء ” على فضائية ” روتانا خليجية ” ، مشبهًا دورها في مسلسل ” هايبر لوب ” بالفنان رامز جلال في برنامج المقالب ” رامز في الشلال “.

وأوضح طارق الحربي، أن مسلسل هايبر لوب به العديد من الأخطاء ويتجنب التحدث عنه، لافتًا إلى أنه من المسلسلات التي لا يذكرها في برنامجه.

وعرض بعض مشاهد شمس الكويتية في المسلسل وهي تصرخ، قائلًا ” شنو تبونا نقول.. صراخ وإزعاج ولا كوميديا ولا رامز جلال، نقلد رامز جلال يصيحون كلهم ما أدري “.

وحتى الآن لم يتم التوصل إلى اسم البرنامج الذي رفضت الفنانة شمس الكويتية الظهور فيه، إذ حلت ضيفة في برنامج ” عايشة شو ” على قناة النهار، لتقع التكنهات أن البرنامج هو ” شيخ الحارة ” مع بسمة وهبة أو ” رامز في الشلال ” مع رامز جلال.