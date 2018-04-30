شاهدوا طرافة صفاء سلطان مع إبنة أخيها صفاء سلطان ايضا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تظهر فيه النجمة صفاء سلطان مع ابنة أخيها التي تدعى ايضا صفاء سلطان، وحصل بينهما حديث طريف حول من هي صفاء سلطان النجمة، وقالت ابنة أخ النجمة أنها حزينة لأنها تريد أن تكون هي الفنانة المشهورة.

ولاقى الفيديو تفاعلا من قبل جمهور صفاء سلطان.