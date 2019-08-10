بعد الضجة الكبيرة التي اثارها بدر الماس، طليق الممثلة الكويتية ​شوق الهادي​ بعد ظهوره في مقطع فيديو وهو يضع طلاء الأظافر، اضطر الى الخروج في بث مباشر على السوشيال ميديا لتوضيح سبب قيامه بهذا الفعل الغريب.

وظهو في المقطع مع طفلة صغيرة، وشرح انهما كانا يلعبان في احدى العاب الاطفال، واشترطا ان يقوم الرابح بأي شيء بحق الخاسر، وكان لها ما ارادت، حيث اشترطت ان تضع له طلاء الأظافر بألوان متعددة، مؤكداً انه نفذ الشرط لاسعاد الطفلة.

ورد على منتقديه بعبارات قاسية، مشدداً على انها حياته الخاصة ولا يحق لأحد ان يحاسبه على ما يقوم به، وان اخطأ سيعاقب من رب العالمين ولن يتعاقب مكانه أحد.

وكان الماس​ ظهر في المقطع المصور وهو يجلس في السيارة ويغني مع احدى الأغنيات، ولفت الانظار أثناء قيامه بتسريح شاربيه بواسطة أصابعه، حيث تبين أنه يضع الطلاء الملون.