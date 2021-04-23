رد طليق ​مودل روز​ رجل الأعمال السعودي ​محمد الحمود​ على تصريحات زوجته السابقة التي قالت إنها تعرضت للطعن بالظهر من أشخاص أعطتهم الكثير في حياتها.

ورد محمد على أسئلة المتابعين حول هذه القضية وإن كان هو الذي طعن بزوجته السابقة مودل روز كما كشف عن حادثة صادمة حصلت معه مما ادى الى إلقاء القبض عليه فكيف تعاملت روز مع الموضوع وماذا قال عن اصدقائها؟ ولماذا قرر أن يفضح كل شيء علنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي؟





