شاهدوا.. طليق هند البلوشي يتحدث لأول مرة عن أسباب انفصالهما بالرغم من مرور سنتين

خرج طليق الفنانة الكويتية ​هند البلوشي​ الفنان الكويتي ​مشاري العوضي​ عن صمته ليتحدث عن سبب إعلان انفصالهما مؤخرًا، على الرغم من مرور سنتين على طلاقهما رسميًا.

وأشار العوضي إلى أنّ الجمهور كان يجب أن يعرف، حتى لا يفهمه بشكل خاطئ، عند ظهور أعمال البلوشي، التي لا يرضى عنها للنّور.

وأضاف إلى أنّ بيئته، وتربيته، واسم عائلته، لا تسمح لها بالكثير من الأشياء، منها خروج كليب البلوشي الأخير “مستفز”، إلى النور. مشيرًا، إلى أنّ كلّ زوجين يوجد بينهما شروط، وأحكام، وعادات، وتقاليد، لا يمكن اختراقها.

وتابع أن مثل هذه الأعمال قد تسيء إليه، لأن الناس لا يعلمون حقيقة انفصالهم، وسيرددون، كيف وافق مشاري على هذا الكليب.

وعن علاقتهما حالياً قال، إنّها عزيزة وغالية عليه، لأنها أم أبنائه، ومازال هناك تواصل بينهما، ولكن فقط، في حدود الأبناء ومصلحتهم.