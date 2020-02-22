شاهدوا.. ظافر العابدين يكشف قصة إصابته واعتزاله كرة القدم

كشف الممثل ظافر العابدين خلال حلوله ضيفًا على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة “ON” أنه كان في الأصل لاعب كرة قدم ضمن فريق الترجي التونسي ثم تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.
فقد كان هدفه التنقل من فريق إلى فريق آخر إلا أن الحظ لم يحالفه في هذا النطاق فوجد نفسه مضطر ان يعتزل خوفاً على صحته.
وتابع ظافر العابدين أنه ابتعد عن الملاعب لمدة عامين وبعد عودته لم يستطع الإندماج مرة جديدة وكان وقته وصل الى سن الـ 25، فما كان منه الا ان يتخذ قرار الاعتزال خوفًا من ان تحدث له إصابة جديدة لكن قراره هذا سبب له حالة اكتئاب لحوالي عامين.
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كشف الممثل ظافر العابدين خلال حلوله ضيفًا على برنامج “سهرانين” الذي يقدمه الفنان أمير كرارة على قناة “ON” أنه كان في الأصل لاعب كرة قدم ضمن فريق الترجي التونسي ثم تعرض لإصابة أبعدته عن الملاعب.