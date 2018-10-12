شاهدوا عارضة الأزياء الشهيرة هذه برفقة والدتها.. خمنوا من هي!

بالأمس إحتفلت بعيد ميلادها الـ22 ولهذه المناسبة عايدتها والدتها بنشرها صورة تجمعهما عندما كانت هي لا تزال طفلة.

إنها عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية ​بيلا حديد​، التي عايدتها والدتها عارضة الأزياء ​يولاندا حديد​ بطريقة مميّزة حيث نشرت عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة قديمة بدت فيها بيلا وهي طفلة.

وعلّقت بالقول:” عيد ميلاد 22 سعيداً لطفلتي دائماً وأبداً. أتمنى أن تكون السنوات المقبلة الأفضل بالنسبة إليك على الإطلاق، مليئة بكل الحب والصحة والسعادة التي تستحقينها”.

وأضافت:” شكراً لأنّك منحتني هدية الأمومة وسمحت لي بأن أرشدك في الأوقات السعيدة والصعبة في الحياة. أنا فخورة بكونك أصبحت شابة قوية”.

وتابعت:” كم أحب قدرتك على رؤية ما هو جيّد في كل شيء وفي كل شخص. نقطة قوتك الأولى ليست جمالك الخارجي الذي يراه الناس بل هي جاذبيتك القوية التي تحملينها في قلبك… عيد ميلاد سعيد، حبيبتي بيلا”.