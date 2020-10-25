تداولت عدة حسابات نشطة معنيّة بأخبار النجوم علي السوشيال ميديا، مجموعه من الصور شهدت ظهور “عبدالله” نجل الميجا ستار “عمرو دياب”، كان الأول قد نشرها عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”. ونالت تلك الصور إعجاب عدد كبير من متابعى عبدالله عمرو دياب، وجاءت أبرز التعليقات: “نسخة من الهضبة، ازاى بقيت شبه باباك كده، عمرو دياب الصغير”.

حيث أوضحت تلك الصور التشابه الكبير والواضح بين الإبن “عبدالله” ووالده الفنان عمرو دياب، وتفاعل نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي ومحبي الهضبة مع تلك الصور بشكلٍ لافت، كما أشادوا بوسامة الإبن، الذي ورث عن والده تلك الملامح والبسمة التى تسرق القلوب.

في سياقٍ آخر، بعدما أثار الهضبة عمرو دياب تساؤلات متابعيه بعدما نشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ظهرت فيها فتاة دون أن يكشف هويتها، كشف أخيراً عمرو دياب سر صورة تلك الشابة المجهولة الهوية “، فأوضح في منشور لاحق عبر إنستجرام أنها المطربة اليونانية “إيريني بابادوبولو” التي تشاركه أغنيته الجديدة “أهي أهي”.

وعلي الصعيد الفنى، طرح الميجا ستار عمرو دياب برومو موسيقي لأحدث أغنياته “الجو جميل”، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ولم يكشف عن موعد طرحها أو تفاصيلها، وذلك بعد طرحه أغنية “أهية أهيه” منذ أيام، وهي من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، وتوزيع وميكس عادل حقي.

كما طرح عمرو دياب أحدث أعماله الغنائية ممثلة أغنية “أهي أهي”، حيث أعلن عن ذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع إنستجرام، حيث نشر فيديو يتضمن مقطع من بداية الأغنية، وعلق عليه بالتأكيد على أن الأغنية تم طرحها على أحد الأبلكيشن الشهيرة في عالم الموسيقى.