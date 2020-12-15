بلقطات رومانسية، أطلت الممثلة المصرية ​عبير صبري​ برفقة زوجها ​أيمن البياع​ في أحدث جلسة تصوير لهما، وشاركت الصور في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

وإعتمدت صبري إطلالة بملابس جلد إسود، وتسريحة شعر مجعدة منسدلة على كتيفيها. لاقت الصورة إعجاب عدد من متابعيها الذين أبدوا إعجابهم بالصورة وبالرومانسية التي أظهرها الثنائي في هذه اللقطات.

يذكر أن صبرى أنهت تصوير مشاهدها فى مسلسل “​إسعاف يونس​” و تظهر فيه كضيفة شرف خلال الأحداث، وتدور أحداث المسلسل حول طبيب يجسده الممثل محمد أنور، ولديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها، ومع تتابع الأحداث يدخل فى قصة حب مع ​سارة سلامة​.

عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها عبير صبري بلقطات رومانسية مع زوجها