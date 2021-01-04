نشرت مصممة الأزياء اللبنانية داليدا عياش عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام مقطع فيديو يجمعها بزوجها البوب ستار رامي عياش، حيث ظهر الثنائي بكامل السعادة وهما يستقلان السيارة ويؤديان أغنية “دقي يا مزيكا”. وعندما كانت داليدا مندمجة بالغناء أخطأت بكلماتها، إذ استبدلت بعض كلماتها، ليبادرها البوب ستار رامي عياش بالتصحيح لها ضاحكا بالقول والشامي عالمغربي عوضا عن شارع الأهرام.

ولاقى هذا الفيديو إعجاب الكثير من المتابعين الذين عبروا عن إعجابهم بعفوية هذا الثنائي، الذي لا يترك مناسبة إلا ويظهر مدى الترابط والحب الذي يجمع بينهما، فضلا عن التفاهم الذي ينعكس إيجابا على علاقتهما، إذ دائما ما تعمد داليدا إلى نشر فيديوهات تظهر أوقاتهما السعيدة معا.

من جهة ثانية ، كان رامي عياش قد نشر صورة رومانسية جمعته بزوجته داليدا، هنأها خلالها بعيد ميلادها وعلق عليها قائلا:”هيدي السنة كانت صعبة عليكي كتير، الحمدلله برضى الله ومحبة اهلنا ومحبة الناس ساعَدونا بتخطي كل الصعوبات. عيدك بهاليوم المقدس بيعنيلنا كتير . كل عيد وانتي بخير حبيبتي .رامي، آرام، آيانا”. على صعيد آخر، كان البوب ستار رامي عياش قد عبر عن حزنه الكبير لوفاة المخرج السوري حاتم علي، إذ نشر عبر صفحته الخاصة على تويتر مقطع فيديو يظهر خلال مشاركته بمسلسل الفصول الأربعة وعلق على الفيديو قائلا:”‏الله يرحم المخرج الكبير ‎#حاتم_علي كان لي الشرف الظهور امام عدسته سنة ١٩٩٦ بعمر ١٦ سنة مع النجم الكبير جمال سليمان . لروحه الرحمة والسلام”. ‎





على الصعيد الفني، لا يزال رامي عياش يعيش نجاح عمله الأخير “أنا ثائر”، الذي يرصد معاناه الشعب اللبناني، من كلمات نادين الأسعد، ألحان رامي عياش، توزيع داني حلو، وإخرج الكليب أنطوني يوسف. وكتب عياش عبر تويتر: “بكل فخر أعلن عن عمل فيه من الحب الكتير والوجع الكتير والأمل الكتير.. أنا ثائر”. كما وجه عياش، الشكر للفنانة اللبنانية كارمن لبس، التي قامت بالأداء التمثيلي في الكليب، “حضورك إضافة كبيرة لهذا العمل الوطني.. كارمن لبّس شرفتيني برقيّك ومهنيتك”.