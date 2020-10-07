لا تزال صفحات لمحبّي النجم المصري عمرو دياب تنشر مقاطع فيديو عفوية خلال حضوره وزوجته دينا الشربيني حفل زفاف الفنان أمير شاهين الأسبوع الماضي.

وتداول رواد مواقع التواصل مقاطع فيديو تُظهر عفوية “الهضبة” مع الحاضرين الذين تجمّعوا حوله لالتقاط الصور التذكارية، وحرصه على تلبية طلباتهم برحابة وبابتسامة تنفي كل الأخبار التي تدّعي أنه بعيد عن جمهوره.

كذلك ظهر عمرو دياب في مقطع مصوّر وهو يحتضن بعطف العريس تحت أنظار شقيقته الفنانة إلهام شاهين.

يُذكر أن الثنائي “الهضبة” والشربيني استطاعا خطف الأنظار فور وصولهما الحفل، وتجمّع حولهما المدعوون، والتفّ حول عمرو أغلب الحضور وحرصوا على التقاط الصور معه، ومن بعدها قدّم عدداً من الفقرات الغنائية الخاصة.