شاهدوا عمرو أديب يوجه رسالة للمصريين: خفوا شوية عن اخوانكم اللبنانيين

انتقد الإعلامي عمرو أديب، السخرية المنتشرة على السوشيال ميديا بسبب المظاهرات في لبنان، قائلا: “للأسف الناس على السوشيال الميديا عندها لطافة زيادة عن اللزوم.. ومش عارفين أن لبنان شقيان، ولبنان تعبان”.



وأشار “أديب”، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء السبت، إلى أن ما يحدث في لبنان لا يمكن “الهزار” معه، مضيفا أن لبنان دولة حضارة، وثقافة، وفن، وجمال، وذوق، منوها بأنه لو قرر أن يعيش في مكان غير مصر سيختار لبنان.

وأضاف “أديب”، أن لبنان وطن ويتألم، والمرأة اللبنانية عنصر فاعل في المجتمع اللبناني، موجهًا رسالة إلى المصريين: “لبنان في مرحلة مخاض، ويبحث عن سند.. خفوا شوية عن اخوانكم اللبنانيين”، منوها بأن ظهور السلاح في الشارع اللبناني يعد كابوسا للبنانيين، ومؤشر خطير.