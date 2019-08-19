شاهدوا.. عمرو دياب في موقف انساني مؤثر

أحيا النجم المصري عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في مدينة العلمين الجديدة على الساحل الشمالي، بحضور عدد من النجوم كناديا الجندي ودينا الشربيني والإعلامية بوسي شلبي.

وشهد الحفل موقفاً انسانياً لافتاً من “الهضبة”، إذ لبّى طلب أحد جمهوره من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالصعود إلى المسرح لالتقاط صورة معه.

وطلب دياب من عناصر الأمن بالسماح له بالصعود، وحرص على التقاط صورة “سيلفي” بنفسه مع الشاب.



وافتتح عمرو دياب حفله بأغنية “الليلة”، ليتابع بعدد من اغانيه الجديدة والقديمة مثل “قمرين”، “يتعلمو”، “نغمة الحرمان”، “شوقنا”، “دا لو اتساب”، “كان طيب”، “لو عشقاني”، “وياه”، “بحبه”، “راجع”وغيرها من الأغاني.

وأعلن عمرو دياب موعد طرح أغنية جديدة من ألبومه المنتظر “أنا غير” يوم الثلثاء المقبل، من دون ذكر اسمها.