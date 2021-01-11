شاركت الفاشينيستا روان بن حسين صورة ومقطع فيديو من احتفالها بميلاد إحدى صديقاتها في دبي وبحضور النجم المصري عمرو دياب.

واستعرضت الشابة الكويتية الصورة التي جمعتها بـ”الهضبة” عبر حسابها الرسمي في انستغرام من حفل ميلاد زوجة المنتج موسى عيسى، نجل شقيقة المخرج طارق العريان والذي يجمعه بالنجم المصري صداقة قديمة.

وتداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو من الحفل البسيط الذي أقيم في أحد الفنادق في دبي، وظهر فيه “الهضبة” وهو يرتدي ملابس “كاجوال” بشورت وقميص جينز، وكان يرقص بمفرده، الأمر الذي أحدث ضجة كبيرة بين متابعيه الذين تأكدوا من إنفصاله عن الفنانة دينا الشربيني.

وتواجد النجم المصري في الاحتفال بميلاد زوجة صديقه بمفرده للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث كان يتواجد دائماً معهما بحضور الشربيني، الأمر الذي أكد انفصالها عن “الهضبة” لأسباب لم يتم توضيحها من الطرفين حتى الآن.

من جهة ثانية، يواصل النجم المصري الاستمتاع بنجاح ألبومه الجديد “يا أنا يا لأ”، الذي نشره نهاية العام الماضي، وتحقق الأغاني نجاحات كبيرة.