شاهدوا.. عمرو مصطفى يهاجم عمرو دياب ويتّهمه بإهدار حقّه الأدبي

هاجم الفنان ​عمرو مصطفى​ زميله الفنان ​عمرو دياب​ بسبب عدم وضع اسمه على أغنية “باين حبيت”، التي قان بتلحينها، وذلك عبر حسابه الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب مصطفى قائلا: “تم إهدار حقي الأدبي في كتابة اسمي كملحن أغنية باين حبيت غناء عمرو دياب وتوزيع مارشميلو وهو ما لا يرضيني وسوف أقوم باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

الجدير ذكره ان اغنية “باين حبيت” من ألبوم عمرو دياب الجديد “كل حياتي” والمقرر طرحه قريباً.

وهي من كلمات تامر حسين وألحان عمرو مصطفى ويتعاون فيها مع الموسيقار العالمي مارشميلو.