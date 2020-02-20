شاهدوا.. غادة رجب تحكي قصة تعارفها بزوجها

في أول ظهور إعلامي لهما، حكت غادة رجب وزوجها الشاعر عبد الله حسن عن قصة تعارفهما.حلت غادة رجب وزوجها عبد الله حسن، ضيفين على برنامج “معكم” الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة cbc، وحكت كيف التقت به ومتى بدأت قصة الحب بينهما.

في البداية قالت غادة إنهما حتى الآن لا يصدقان أنهما تزوجا، مشيرة إلى أنها لم تقصد أن تخفي الأمر عن أي شخص، ولكن كل شيء حدث بسرعة.

وتدخل زوجها عبد الله حسن وحكى كيف التقيا وقال إن ذلك حدث في برنامج “مفيش مشكلة خالص” مع محمد صبحي وكان يعرض عبر قناة cbc، في يوم كتب أغنية لتغنيها غادة كان اسمها “نصفي الثاني”، وبسبب هذه الأغنية التقى بها لأول مرة، لتستكمل غادة القصة وتقول إنها أعجبت بالأغنية كثيرا ودار حديث بينهما، وطلب منها “حسن” أن تعطيه رقمها، وعلى الرغم من أنها لم تكن تعطي رقمها الخاص لأي شخص، لكنها شعرت بالارتياح له وأعطته رقمها.

ثم أكمل عبد الله حسن الحكاية موضحا أنه هو من حاول التواصل مع غادة حتى بعد الانتهاء من الأغنية والحلقة التي عرضت فيها، وبعدها بدأ يخرج معها وأصبح بينهما أصدقاء مشتركين.

واستمر الأمر كأصدقاء، حتى قبل 6 أشهر، عندما طلب منها أن تحضر معه حفله في دار الأوبرا المصرية، وهنا حدث تعارف بين العائلتين، ووقتها تحدث مع والده وأخبره أنه يريد أن يتزوج، وبعدها أخبرها أنه يريد أن يتزوجها وحدد ميعاد مع والدها.

أما غادة فقالت إنه شخص صريح و”دخل البيت من بابه” إذ طلب منها الزواج أولا ثم بعد ذلك اعترف بحبه، مشيرة إلى أنها كانت رافضة فكرة إقامة حفل زفاف، وكانت ستكتفي بكتب الكتاب، ودخلت في مشاكل مع والدتها بسبب هذا الأمر، لكن في النهاية رضخت للأمر.

لكن في النهاية أقاما حفل فاف بسبب صديق لعبد الله عندما علم أنهما سيكتفيا فقط بكتب الكتاب، قرر أن يحتفل بهما وجهز له كل شيء يخص حفل الزفاف من حجز قاعة وكل هذه الأمور.

يذكر أن غادة رجب احتفلت بزواجها من الشاعر عبد الله حسن أول يناير 2020، في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة بحضور نجمات الفن مثل رجاء الجداوي وميرفت أمين وإلهام شاهين ودلال عبد العزيز.