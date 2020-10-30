صدمت الممثلة الكويتية ​فرح الهادي​ متابعيها بإعلان إصابتها بمرض خطير، وإكتشفت لاحقاً أنه ورم حميد، وذلك بعد فترة من التعب لم تذهب فيها إلى الطبيب، موضحة أن حالتها الصحية الان افضل.

ونشرت الهادي عبر صفحتها الخاصة على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، مقطع فيديو شرحت فيه تفاصيل إصابتها، وقالت: “من فترة قصيرة خلينا نقول شهر ونص تقريبًا حسيت إن أنا فيني شيء بس حسيت أنو مجرد وسواس وماله داعي أعمل فحص أو أروح لدكتور لأنه مجرد وسواس”.



واضافت: “ما اهتميت بصحتي وما ركزت وكملت لأن حياتي مليئة بالأشغال وبعدين مر أسبوعين فحسيت إنه لازم أروح عند الدكتور أسوي فحص لأنه صار مو مجرد وسواس وكل هذا هم مع نفسى وما حبيت إنى أقول لأحد.. ما حبيت إن أحد يشيل همي وما كان شيء ناقصني بحياتي الحمد لله”.

وتابعت: “اكتشفت بهذه الفترة إنه ما فى أغلى من الأهل والأصحاب قعدت أفكر بأمي وبزوجي ما أدري شنو أقول لهم والمشكلة إنو وضعى صار جد مو واحدة قاعدة توسوس ومو كنت قايلة لأحد وكنت عايشة هذه المراحل وحدى مراحل الخوف والتوتر والقلق ما أدري شنو أتوقع. هذه الظروف كنت عايشتها بروحي ما كنت أبغى أعرف أحد وعملت فحص كامل عند الدكتورة والحمد لله الحمد لله يا ربي طلع ورم حميد”.