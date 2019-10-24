شاهدوا.. فرح الهادي تهدد زوجها بطرده وقطع شنبه بعدما كشفت عن نيته بالزواج

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مصور ظهرت فيه الفنانة الكويتية فرح الهادي وزوجها الفنان عقيل الرئيسي خلال تصويره عمل فني ظهر فيه بدور العريس.

من خلال الحوار الذي دار بين الفنانة فرح الهادي وزوجها تبين أنه يؤدي دور عريس وأن الدور قد نال إعجابه ليكشف لزوجته عن رغبته بالزواج مرة أخرى مشيراً أن الشرع حلل له بالأربع زوجات.

فرح الهادي تفاعلت مع حديثه بشدة ونسيت أنها من تصور نفاصيل الحديث عبر حسابها الخاص على السنبا شات مشيرة لزوجها أنها ستطرده من المنزل لحديثه وأنها ستقطع شنبه إن فعلها وتتخلى عنه.

هي ليست المرة الأولى التي كشفت فيها فرح الهادي عن غيرتها على زوجها فالمرة الأولى كانت حين تغزلت معجبة بزوجها أمامها حين كان عقيل الرئيسي يقوم بترتيب خصلات شعر زوجته فرح الهادي في كواليس إحدى جلسات التصوير التي خضع لها الثنائي.