شاهدوا.. فرقة “مياس” اللبنانية تتألق في Britain’s Got Talentوتحصل على الباز الذهبي

نجحت فرقة “مياس” اللبنانية، الفائزة في لقب Arab’s Got Talent في خطف الانظار مجدداً بأدائهن المميز وحركاتهن المتناسقة والمميزة، وذلك من خلال مشاركة الصبايا بقيادة الشاب نديم شرفان في Britain’s Got Talent.



وقدمت الفرقة عرضاً مبهرا، يشبه الى حد كبير ما قدمته في لبنان وحصلت على اثره على الباز الذهبي، واستطاعت من خلاله مجدداً ان تسحر لجنة التحكيم الذين اشادوا بابداعهن وحركاتهن المتناسقة والتجانس بين الراقصات.

انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على السوشيال ميديا ولاقى تفاعلاً كبيراً بين المشاهدين وخاصة في لينان، حيث عبروا عن فخرهم بهذه الفرقة وما تقدمه باسم لبنان والعالم العربي.