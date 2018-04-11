شاهدوا.. فضيحة حبيب كلوي كارداشيان يخونها قبل ولادتها بأيام

تم تسريب فيديو لنجم كرة السلة ​تريستان تومبسون​، وهو يخون حبيبته الحامل نجمة تلفزيون الواقع الأميركية ​كلوي كارداشيان​ مع امرأتين مجهولتين، قبل ولادتها بأيام قليلة.



وظهرت إحدى السيدات، والتي تدعى “لاني بلير” في مقطع فيديو وهي تقبّل تومبسون من شفتيه، حيث كانا يسهران في أحد الملاهي الليلية في مدينة نيويورك، ونشر الفيديو عبر احد مواقع التواصل الإجتماعي بعد أن صوره أحد الأشخاص بشكل مخفي، لكن من الواضح أن كلوي كارداشيان لم تشاهد الفيديو حتى الآن، حيث لم تصدر أي تصريح أو تعليق على الفيديو.