شاهدوا فنانة تتحدث بطريقة مستفزة عن لون بشرتها : بياضي مسوي أزمة

أثارت الفنانة ​جليلة​ ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ان صرحت أن لون بشرتها الأبيض يثير أزمة للمتابعين، حتى انهم قد يشعرون بالتعب النفسي بسبب ذلك.

في التفاصيل ردت على موضوع تعرضها للحسد بسبب لون بشرتها وقالت: “خمسة بعينكم. أنا بيضة من الله”. وبررت بياض بشرتها قائلة أنه لا يمكن أن يكون هناك وسيلة تساعد على تبييض البشرة بهذه الطريقة، واضافت انها لا تتلقى أي حقن أو كبسولات أو أدوية.

وتعرضت جليلة لانتقادات عديدة بسبب حديثها هذا واشاروا الى انهم لا يكترثون بلون بشرتها.