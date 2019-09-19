شاهدوا.. فنانة خليجية تتدرب على يد رجل وتشعل الانتقادات

أحدثت الممثلة والإعلامية الكويتية فاطمة العبدالله ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما كشفت التمارين القاسية التي تقوم بها.



وذكرت في فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على “إنستغرام” أنها قررت متابعة تمارين الدفاع عن النفس، مضيفة أنها تحب الفتاة القوية.

وعلقت: “أحب البنت تكون ريال… فيها قوة وعنفوان الشباب”. وتابعت أنها لم تتمكن مؤخراً من ممارسة التمارين بسبب انشغالاتها المهنية، لافتة إلى أنها تتمتع بالقوة وتحمل الأشياء الثقيلة.

وختمت بأنها تحب أن تكون قوية. وأثبتت ذلك في فيديو آخر تم نشره لاحقاً إذ ظهرت برفقة المدرب وهي تحمله وتلقي به أرضاً.

وحقق هذا الفيديو أكثر من 192 ألف مشاهدة على أحد تلك الحسابات. لكنها تعرضت للانتقادات بسبب تلقيها التمارين على يد رجل.