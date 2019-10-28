الصفحة الرئيسية فن شاهدوا.. فنانة خليجية تخضع للتجميل من دون تخدير وتصدم الجميع

شاهدوا.. فنانة خليجية تخضع للتجميل من دون تخدير وتصدم الجميع

بواسطة -
0 62
Amal Alawadhi00

ظهرت الفنانة الكويتية أمل العوضي في مقطع فيديو تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبداأنه تم تسجيله أثناء وجودها في عيادة التجميل. وأشارت إلى أن الطبيب سيقوم بحقن منطقة قريبة من عينيهاوطلبت منه عدم تخدير هذه المنطقة قبل ذلك.

ولفتت الأنظار بإظهار طريقة الحقن مشيرة إلى أن الإبر تحتوي على البوتوكس وإلى أنها ستتلقى أخرى تحتوي على الفيلر.

وأحدث المقطع المصور ضجة كبيرة على تلك الحسابات وحقق على أحدها أكثر من 16 ألف مشاهدة.

وانقسمت آراء المتابعين بين من رأوا أنها تبالغ في الخضوع لعمليات التجميل ومن اعتبروا أن هذا الإجراء ضروري لإخفاء بعض علامات التعب.

ويشار إلى أن الفنانة أحدثت في وقت سابق ضجة كبرىبسبب ظهورها في صورة نشرتها على حسابها الخاص على التطبيق وظهرت فيها مرتدية ملابس قصيرة ومكشوفة.

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.