شاهدوا.. فنانة خليجية تعترف: “عندي مناطق بارزة في جسمي وسويت لها تجميل”

بعد الضجة التي أثيرت مؤخراً بشأن عملية التجميل التي أجريت لها خرجت الفنانة البحرينية ريم أرحمة عن صمتها وأوضحت سبب لجوئها إليها.

وجاء هذا خلال حلولها ضيفة على برنامج “كشف حساب” الذي تقدمه الإعلامية الكويتية مي العيدان على شاشة قناة “سكوب”.



وقالت في إطار ردها على سؤال يرتبط بتلك العمليات إنها عانت بسبب السمنة من بعض المشاكل وان عدداً من المخرجين والممثلين وجهوا إليها مراراً ملاحظات في هذا الشأن.



وأضافت أن بعض مناطق جسمها كانت بارزة وأن مظهرها لم يكن جميلاً. ولفتت إلى أنها لم ترد إظهار مفاتنها إلا أن شكلها لم يكن يناسب بعض الشخصيات وأنها كانت تبدو من خلال الكاميرا سمينة ولم يكن بإمكانها الشعور بالراحة أثناء ارتداء الملابس.



وكشفت أنها كانت تشعر بالانزعاج عندما تنظر إلى المرآة وترى الذقن المزدوجة لديها، مشيرة إلى أن هذا كان يجعلها تبدو كبيرة في السن.



وذكرت أنها كانت تتلقى تعليقات قاسية جداً مثل القبيحة وأن صفة العجوز كانت تطلق عليها قبل 10 سنوات.



وأثارت بذلك اهتمام عدد كبير من المتابعين حيث حقق المقطع على أحد الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” أكثر من 110 آلاف مشاهدة.