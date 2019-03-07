شاهدوا.. فنانة عربية تثير الجدل بفستان شفاف يكشف تفاصيل جسمها

على الرغم من أنها كانت أكدت في تصريحات سابقة لها أنها مهووسة بقراءة كتب الفلسفة والفكر، أثارت الفنانة سيرين ميلاد الجدل عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بعد ظهورها الأخير في برنامج تلفزيوني يعرض على قناة “التاسعة” بفستان شفاف كشف عن تفاصيل جسمها على المسرح أثناء أدائها أغنية “ماشي براحتك” للفنانة اللبنانية ميريام فارس.

من جانب آخر، عملت سيرين في وقت سابق كعارضة أزياء ومضيفة طيران، أما من الناحية الفنية فقد قدمت أغنيات خاصة وأعادت تسجيل أغنيات منها “حرمت بيك نعاسي” التي نجحت كثيرا في الجزائر، كما قدمت أغنية “الدنيا بيك” مع حسن بن رمضان وأغنية خليجية بعنوان “اخيرا قالها”، وأغنية “امل حياتي” للراحلة أم كلثوم.