شاهدوا فنانة كويتية فنانة تطلب مليوني دينار مقابل شم رائحة “تحت باطها”.. واتهامها بنشر الفسق والفجور

صدمت الفنانة الكويتية ​أماني التميمي​ متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها فيديو مستفز كما وصفه البعض طالبت فيه مِن من يريد أن يشم رائحة منطقة “تحت باطها” بأن يدفع لها 2 مليون. وقالت افي الفيديو: “اللي حابب يشم ريحة أباطي يدفعلي مليونين”.

وبعد هذا الفيديو الذي نشرته انهالت عليها التعليقات من الغاضبين من تصرفاتها واتهمها البعض بأنها تنشر الرذيلة والتحريض على الفسق والفجور.

وبعد الضجة التي أثارتها ردت ضمن برنامج “ع السيف” وقالت إن الفيديو كان عبارة عن مزحة مع رفيقتها. وكشفت أنها لم تتوقع أن ينتشر الفيديو بهذه السرعة على الرغم انها تعترف انه يعد خرقا للعادات المجتمعية بالكويت.