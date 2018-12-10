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شاهدوا.. فنانة مغربية تثير الجدل بسخريتها من الأساتذة الذين علموها في المدرسة والبصق عليهم

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wydad serri

شاهدوا.. فنانة مغربية تثير الجدل بسخريتها من الأساتذة الذين علموها في المدرسة بالبصق عليهم

أثارت الفنانة المغربية ​وداد سيري​ الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي بسبب نشرها لفيديو ظهرت فيه وهي تسخر من الأساتذة الذين تتلمذت على أياديهم في أولى سنواتها المدرسية.

ولفتت وداد في المقطع إلى رغبتها بالانتقام منهم. وقالت إن أجمل إحساس يراودها عندما تذهب برفقة شقيقتها الصغرى إلى مدرستها لتبرير غيابها في وقت سابق.

وقالت إنها كانت تتابع دراستها في المدرسة نفسها، وإنها ترغب في رؤية أساتذتها السابقين والبصق عليهم. وأضافت ساخرة أن إحدى المعلمات ضربتها من الخلف مسائلة إياها عن سبب عدم ارتدائها الزي المدرسي.

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