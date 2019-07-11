شاهدوا.. فنان خليجي يثير الجدل بشربه حليب الحمير وتشجيع الناس عليه

تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه نجم مواقع التواصل الإجتماعي، الفنان الكويتي ​عبدالله الجاسر​ المعروف باسم “عبودكا” وهو يشرب حليب الحمير ويدعو الناس إلى شربه لانه مفيد جداً للصحة.

وظهر الجاسر في الفيديو وهو داخل إحدى المحلات التي تبيع حليب الحمير، بينما كان يسير ويمسك بيده كأس بداخله كمية منه مشيراً إلى ان طبيبة ذكرت أنه مفيد للصحة وقام بتذوق كوب يحتوي عليه قبل القيام بحركة تعبّر عن استغرابه.

ويشار إلى أن الجاسر كان واجه في وقت سابق تهمة خدش الحياء العام والإساءة للكويت بسبب نشره احد الفيديوهات.

وعلى إثر ذلك تم تغريمه بدفع مبلغ 3 آلاف دينار وتعليقاً على ذلك قال: “3000 دينار مو لحين أدفعها قلي المحامي ما فزتوا علي للحين هذا حكم ابتدائي. لازم انتظار حكم نهائي هو آخر واحد اللي يبين إني غلطان أو مو غلطان، على طول سريع فزتم علي. خلهم يحكمون حكم نهائي وبعدين”.