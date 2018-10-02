شاهدوا.. فنان عربي شهير مع كايلي جينر وصديقاتها على البحر

أمضى المنتج الموسيقي الأميركي من أصول فلسطينية “​دي جي خالد​” وقتًا ممتعًا برفقة نجمة تلفزيون الواقع ​كايلي جينر​ وصديقاتها في إجازة إستجمامية على جزيرة ميامي، رغم أنه يكبرهن سنًّا بكثير.

والتقطت عدسات الباباراتزي صورا لمغني الراب دي جي خالد برفقة كايلي جينر وصديقتها المقربة جوردن وودز وأخريات على متن يخت فاخر يعود لرجل الأعمال دايف غرتمان في ميامي، وهنّ يستمتعن بأشعة الشمس.



وفي لقطات أخرى، يصعد النجم الأميركي، البالغ من العمر 42 عامًا، على متن دراجة مائية، في حين قضت كايلي وقتها تتشمس ونشر مقطع فيديو له يقوم بإيصال الطعام وهنأ من خلاله حبيب النجمة ​ترافيس سكوت​ لتصدره المركز الأول بألبوم الجديد.

وظهرت كايلي ترتدي ملابس السباحة باللون الأسود، المؤلفة من شورت قصير وتوب، كما اعتمدت تسريحة الشعر بشكل كعكة منخفضة.

ولم تنسَ كايلي طفلتها ستورمي التي أحضرتها برفقتها إلى اليخت، فنشرت صورة لها داخل كرسي الأطفال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.