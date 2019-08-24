شاهدوا فنان مصري يعترف للمرة الأولى بتعاطي المخدرات.. خمنوا من هو؟

فجر الفنان أحمد مجدي علي مفاجأة صادمة خلال إستضافته ببرنامج “معكم”، الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، حيث أكد أنه كان يتعاطى مخدرات بفترة المراهقة.

وقال: “كانت لدي رغبة لإثبات نفسي بالمدرسة وإتجهت للمخدرات وكنت أحصل على مصاريف الدروس الخصوصية لشراء المخدرات واتهرب من الدروس”.

وأضاف: “عندما علمت عائلتي بهذا الأمر تراجعت على الفور لانني شعرت بألم نفسي لديهم لذلك قررت التوقف عن كل هذه التصرفات الخاطئة “.

وخلال البرنامج كشف أحمد مجدي عن عشقه لإقتناء الآلات الموسيقية الغريبة والبدائية، موضحًا أنه يقدر قيمتها بشكل كبير.