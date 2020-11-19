توجهت الأنظار إلى الفنان المصري أشرف زكي وزوجته روجينا خلال حلولهما ضيفين على برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس على شاشة قناة DMC.

وفي هذا الإطار تناقل الناشطون على المواقع فيديو قديماً سجل خلال حفل زفافهما وأظهر أجواء الفرح التي عمت أوساط المدعوين ومعظمهم من أكثر الوجوه شهرة في الوسط الفني.

وحاز الفيديو اهتمام الكثير من المتابعين الذين ركزوا على أشكال الفنانين وعلى التغييرات التي طرأت عليهم منذ ذلك الوقت.

ويشار إلى أن روجينا تحدثت خلال المقابلة التي عرضت خلالها بعض مشاهد الزفاف عن علاقتهما وقالت إنهما تجادلا في تلك الليلة بسبب مفاتيح الشقة وأنهما كادا ينفصلان.

كما تطرقت إلى قصة الحُبّ التي جمعتهما لافتةً إلى أنه توقّع أن يتزوجها منذ أن رآها للمرة الأولى أثناء تقدّمها للالتحاق بالمعهد. وقالت إنه قام بمحاولات مُتكررة للتحدث إليها. وأضافت: “في مرة اتقابلنا في محاضرة بعدها قالي عايزك معايا في مسرحية، داخل وطالع يقولي تعالي عايز أتكلم معاكي، قلت لأ بقولك إيه مش كل شوية تقولي تعالي أتكلم معاكي قولي البروفات إمتى وآجي وخلاص. اتعصب وقالي (أوقفي الحديث) لما بيتعصب بيقلب لغة عربية، وقتها اتضايق مني جاب مكاني حنان ترك”.