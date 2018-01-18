شاهدوا فيديو لأوبرا وينفري ترقص بعفوية وبشكل طفولي الذي أصبح الاكثر تداولاً خلال 24 ساعة فن

مواضيع مختارة

خضعت الاعلامية الاميركية الشهيرة أوبرا وينفري لجلسة تصوير جديدة لتكون على غلافة مجلتها “O”.

واختارت أوبرا فستاناً ذهبياً رائعاً، مع تصفيفة شعر خاصة، نفشت من خلالها شعرها الأسود الكثيف، وظهرت في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترقص بعفوية وبشكل طفولي لالتقاط الصور التي تناسب الغلاف.

ونشرت الاعلامية الأغنى في العالم على حسابها على “انستغرام” صورة الغلاف، وظهرت فيه مليئة بالحماس والحركة وتبعث روحاً من السعادة والمرح.

ووفق صحيفة “دايلي ميل” البريطانية، أدلت اوبرا بحوار صريح شامل للمجلة حول نيتها الترشح للرئاسة الأميركية ومعلومات شخصية أخرى.

وكانت المذيعة البالغة من العمر 63 عاما أثارت ضجة كبيرة مؤخراً بخطاب مؤثر خلال حفل افتتاح توزيع جوائز الغولدن غلوب، حيث دعت فيه نجوم ونجمات هوليوود للوقوف جنباً إلى جنب مع ضحايا التحرش والاعتداءات الجسدية التي تتعرض لها النساء، وخصوصاً في مجال العمل السينمائي.