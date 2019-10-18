شاهدوا فيديو لـ أويس مخللاتي وهو مخمور يثير جدلاً واسعاً ويتسبب بحادث سير

تداول عدد كبير من متابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو ظهر فيه الممثل السوري ​أويس مخللاتي​ وهو مخمور، وبحسب التعليق الذي نشرته صفحة “وينيه الدولة”، فإن مخللاتي تسبب بحادث سير ودخل بسجال مع أشخاص كانوا موجودين في المكان وهو ليس بكامل وعيه بسبب شربه للكحول.

وبحسب تعليقات المتابعين، الذين إنتقدوا تصرفه هذا، تمّت الإشارة إلى أنه لم يتم توقيف مخللاتي كونه شخصية معروفة، فيما أشار البعض الآخر إلى أنه لا يملك رخصة قيادة لبنانية.

يشار إلى أن مخللاتي حقق شهرة واسعة بمشاركته في الأجزاء الثلاثة من مسلسل “الهيبة”.

وقد اقدم سائق السيارة التي تعرضت للصدم بالادعاء على قصي وذلك لعدم حيازته رخصة قيادة لبنانية كما والقيادة تحت تاثير الكحول والذي وبحسب القانون الجديد يتحتم على القوى الامنية سجن المخالف وسحب رخصته لمدة زمنية معينة الا ان هيبة “صخر” منعت افراد المخفر المذكور من تنفيذ القانون واقدموا على تركه، وبالرغم من جميع توسلات السائق اللبناني لاجباره على التعهد باصلاح سيارته الا ان جميع صرخاته ذهبت ادراج الرياح ولم يتم التعويض عليه حتى تاريخ كتابة هذه السطور واثبت لبنان مرة اخرى ان القانون اللبناني يطبق بحسب “الهيبة” التي يتمتع بها هذا المخالف او ذاك.