شاهدوا فيديو مسرب.. محمد اسكندر يغني بألفاظ خارجة ويثير الجدل.. وابنه يرد بقسوة

بعد تعرض الفنان محمد اسكندر لهجوم حاد خلال الساعات الماضية من قبل روّاد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب إنتشار مقطع فيديو له في إحدى الحفلات، ظهر فيه وهو يغني ويستخدم ألفاظ خارجة عن الآداب، قام نجله الفنان فارس اسكندر بالرد على الإنتقادات بسلسة تصريحات أدلى بها لموقع “بصراحة” حيث قال: “إن الفيديو من حفلة تعود لوالده، احياها منذ أكثر من شهر في الاطلال بلازا. واضاف ان الفيديو انتشر اليوم وهو يعلم من وراء نشره”.

وأضاف إن أحد الاشخاص الذين كانوا يريدون ان يعملوا ضمن الفرقة الموسيقية الخاص بوالده ولكن تم رفضه لأنه لا يجيد العزف قام بحركة كيدية، وصفها فارس “بالبايخة” بنشر هذا الفيديو وقال “على اساس نحن مستحيين بالذي نقوله”.



واكمل: “إن المشكلة ليست بالفيديو الذي انتشر بل المشكلة الرئيسية بالشعب الذي اصبح “فاضياً” لدرجة انه لم يعد لديه اي شيء يفعله سوى الامساك بالهاتف والتنظير على فلان ويعطي رأيه بفلان وكل يوم صباحاً يبدأ بالتفكير “على من سيسخر اليوم كي يكسب بعض التعليقات والاعجاب ويخلق اجواءً طريفة”. وأكمل: “ان الشعب اصبح دماغه محصوراً بالتعليقات والاعجاب على مواقع التواصل.

وصرح: “الشعب لديه مشاكل اجتماعية كثيرة واقتصاده متدهور ومستقبله معدوم له ولاولاده. وعوضاً من ان يقوم بثورة ويهز المسؤولين لأجل التغيير، يأتي شخص بفيديو قديم ويريد ان يحاضر بالعفة. الآن اصبحوا جميعاً خالين من العيوب واصبحوا قديسين واولياء وائمة”.