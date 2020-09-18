تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو نادر ظهرت فيه ​الفنانة اللبنانية الراحلة صباح​ وهي تشيد بأزياء الممثلة المصرية ​شريهان​، مبديةً إعجابها بما تقدمه.

وظهرت صباح في الفيديو خلال حوار دار بينها وبين الممثل المصري سمير صبري خلال أحد اللقاءات التليفزيونية، سألها عن النجمات اللاتي يعجبها أزيائهن، لتختار شريهان.

ومن ناحية أخرى، كانت إنتشر لقاء نادر لشريهان مؤخراً، تحدثت فيه عن الجانب الحزين من حياتها، وإعترفت بأنه على الرغم من الشهرة وكل ما حققته في مسيرتها، لازالت غير سعيدة بما عاشته.

وقالت إن حزنها الأكبر هو بسبب الشائعات التي تلاحقها، وتجعل كل الناس يتحدثون عنها بالسوء، وأعطت شهادتين حول الموضوع، الأولى حين تعرضت للتهديد من بعض الجماعات الإرهابية، ما أجبرها على الخروج من منزلها متخفية، وتعيش مخاوف دائمة.

أما الثانية فهي شائعة جعلتها تفكر في الإعتزال، فحين تعرضت لمشكلة صحية منعتها من القدرة على قضاء حاجتها لمدة 21 يوماً، تفاجأت بشائعة تقول إنها تعرضت للإغتصاب من شخصين، وعادت إلى مصر لإجراء جراحة للعلاج.







