شاهدوا.. فيديو نادر ينشر لأول مرة من زفاف يوسف الخال ونيكول سابا

في الذكرى الثامنة لزفافهما نشرت الفنانة اللبنانية ​نيكول سابا​ على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر من زفافها على الممثل اللبناني ​يوسف الخال​. وظهر الثنائي بلقطات قبل دخولهما الى الكنيسة واثناء تحضيرهما لقول الـ”نعم” الابدية وعلقت نيكول كاتبة :أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو ٨ سنين وأضافت: أنا وأنت الى الأبد

يذكر ان قصة حب نيكول ويوسف بدات قبل سنوات طويلة وتكللت بالزواج في 22 كانون الاول عام 2011 وانجبا طفلة وحيدة اسمياها نيكول على اسم والدتها

