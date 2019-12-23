في الذكرى الثامنة لزفافهما نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر من زفافها على الممثل اللبناني يوسف الخال. وظهر الثنائي بلقطات قبل دخولهما الى الكنيسة واثناء تحضيرهما لقول الـ”نعم” الابدية وعلقت نيكول كاتبة :أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو ٨ سنين وأضافت: أنا وأنت الى الأبد
يذكر ان قصة حب نيكول ويوسف بدات قبل سنوات طويلة وتكللت بالزواج في 22 كانون الاول عام 2011 وانجبا طفلة وحيدة اسمياها نيكول على اسم والدتها
شاهدوا.. فيديو نادر ينشر لأول مرة من زفاف يوسف الخال ونيكول سابا
في الذكرى الثامنة لزفافهما نشرت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو نادر من زفافها على الممثل اللبناني يوسف الخال. وظهر الثنائي بلقطات قبل دخولهما الى الكنيسة واثناء تحضيرهما لقول الـ”نعم” الابدية وعلقت نيكول كاتبة :أنت وهج العشق با حبّي الوحيد..صارو ٨ سنين وأضافت: أنا وأنت الى الأبد