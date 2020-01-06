شاهدوا.. فيفي عبده بموقف محرج اثناء رقصها في إحدى الحفلات

نشرت الراقصة والممثلة المصرية ​فيفي عبده​ مقطع فيديو جديد لها يظهر تعرضها لموقف محرج أثناء رقصها في إحدى الحفلات على أنغام اغنية شعبية، وذلك على حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي التفاصيل ان فستانها انزلق من عند منطقة الصدر، الا ان فيفي تداركت الأمر بشكل طريف.

الجدير ذكره ان فيفي عبده اثارت مؤخرا جدلاً كبيراً بين متابعيها، بمقطع فيديو نشرته عبر صفحتها الخاصة ظهرت فيه مرتدية الحجاب، وكشفت عن ذهابها الى طبيب الأسنان، وهو الأمر الذي دفع البعض للتساؤل حول حقيقة إرتدائها الحجاب.